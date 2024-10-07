Фритц вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае

Сегодня, 08:55
Американец Тэйлор Фритц победил француза Теренса Атмана во втором круге турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
Матч длился 1 час 54 минуты. Фритц реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов, Атман — 1 из 3.
7-я ракетка мира в третьем круге «мастерса» сыграет с японцем Есукэ Ватануки (Япония, Q).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США, 7) — Теренс Атман (Франция, Q) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)