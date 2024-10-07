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Сегодня, 08:55

Фритц вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
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Американец Тэйлор Фритц победил француза Теренса Атмана во втором круге турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 54 минуты. Фритц реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов, Атман — 1 из 3.

7-я ракетка мира в третьем круге «мастерса» сыграет с японцем Есукэ Ватануки (Япония, Q).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 7) — Теренс Атман (Франция, Q) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Тэйлор Фритц

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