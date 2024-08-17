Тиафо в трех сетах обыграл Легечку в третьем круге «мастерса» в Цинциннати

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл чеха Иржи Легечку в третьем круге «мастерса» в Цинциннати. Матч продолжался 2 часа 53 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5). В четвертьфинале турнира Тиафо сыграет с Хубертом Хуркачем (Польша). В другом матче третьего круга Джек Дрейпер (Великобритания) победил канадца Феликса Оже-Альяссима — 5:7, 6:4, 6:4. Следующим соперником Дрейпера станет Хольгер Руне (Дания). Цинциннати (США) Турнир ATP Cincinnati Open Призовой фонд 6 795 555 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Фрэнсис Тиафо (США) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:4, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5) Джек Дрейпер (Великобритания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 5:7, 6:4, 6:4