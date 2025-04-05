Тиафо обыграл Микельсена и вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне

5 апреля, 06:25
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в четвертьфинале турнира в Хьюстоне обыграл соотечественника Алекса Микельсена со счетом 7:5, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 27-летнего американца 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.
В полуфинале Тиафо встретится с американцем Брэндоном Накашимой.
Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 680 140 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Фрэнсис Тиафо (США, 2) — Алекс Микельсен (США, 5) — 7:5, 6:1