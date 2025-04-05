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5 апреля, 06:25

Тиафо обыграл Микельсена и вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне

Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в четвертьфинале турнира в Хьюстоне обыграл соотечественника Алекса Микельсена со счетом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 27-летнего американца 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

В полуфинале Тиафо встретится с американцем Брэндоном Накашимой.

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 680 140 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Фрэнсис Тиафо (США, 2) — Алекс Микельсен (США, 5) — 7:5, 6:1

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