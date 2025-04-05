Тиафо обыграл Микельсена и вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в четвертьфинале турнира в Хьюстоне обыграл соотечественника Алекса Микельсена со счетом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 27-летнего американца 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16. В полуфинале Тиафо встретится с американцем Брэндоном Накашимой. Хьюстон (США) Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship Призовой фонд 680 140 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Фрэнсис Тиафо (США, 2) — Алекс Микельсен (США, 5) — 7:5, 6:1