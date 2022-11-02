Тиафо может встретиться с Медведевым в третьем круге турнира в Париже

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл англичанина Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Париже. Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты и завершили со счетом 6:3, 7:5 в пользу Тиафо. В третьем круге турнира 24-летний американец сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 4) — Алекс Де Минаур (Австралия). Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 5 415 410 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Фрэнсис Тиафо (США, 16) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:3, 7:5