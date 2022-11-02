Тиафо может встретиться с Медведевым в третьем круге турнира в Париже

Сегодня, 14:53
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл англичанина Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Париже.
Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты и завершили со счетом 6:3, 7:5 в пользу Тиафо.
В третьем круге турнира 24-летний американец сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 4) — Алекс Де Минаур (Австралия).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Фрэнсис Тиафо (США, 16) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:3, 7:5