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Сегодня, 14:53

Тиафо может встретиться с Медведевым в третьем круге турнира в Париже

Анна Горшкова
Корреспондент
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл англичанина Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Париже.

Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты и завершили со счетом 6:3, 7:5 в пользу Тиафо.

В третьем круге турнира 24-летний американец сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 4) — Алекс Де Минаур (Австралия).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, 16) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:3, 7:5

Теннис
Даниил Медведев
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