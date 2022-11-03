Тиафо обыграл Де Минаура и вышел в четвертьфинал турнира в Париже

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в 1/8 финала турнира в Париже обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. На счету американца 14 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. В четвертьфинале Тиафо встретится с победителем матча Жиль Симон (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 5 415 410 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Фрэнсис Тиафо (США, 16) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:3, 7:6 (7:5)