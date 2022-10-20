Тиафо обыграл Имера в третьем круге турнира в Стокгольме, уступая 0:4 во втором сете

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл швейцарца Элиаса Имера в третьем круге турнира ATP 250 в Стокгольме.

Матч продлился 2 часа 36 минут и завершился со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).

Отметим, что Имер выигрывал Тиафо 6:3 4:0, но потом американцу удалось взять второй сет на тай-брейке и в третьем дожать и выиграть.

На счету 17-й ракетки мира Тиафо 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из пяти. У 129-й ракетки мира Имера — 20 эйсов, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале турнира Тиафо сыграет с финном Эмилем Руусувуори.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 648 130 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Элиас Имер (Швеция, WC) — 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:2)