Тиафо обыграл Имера в третьем круге турнира в Стокгольме, уступая 0:4 во втором сете

20 октября, 23:37
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл швейцарца Элиаса Имера в третьем круге турнира ATP 250 в Стокгольме.
Матч продлился 2 часа 36 минут и завершился со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).
Отметим, что Имер выигрывал Тиафо 6:3 4:0, но потом американцу удалось взять второй сет на тай-брейке и в третьем дожать и выиграть.
На счету 17-й ракетки мира Тиафо 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из пяти. У 129-й ракетки мира Имера — 20 эйсов, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из семи.
В четвертьфинале турнира Тиафо сыграет с финном Эмилем Руусувуори.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 648 130 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Элиас Имер (Швеция, WC) — 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:2)