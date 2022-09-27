Тиафо поделился мыслями об игре с Циципасом на Кубке Лэйвера

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал, о чем он думал во время матча со спортсменом из Греции Стефаносом Циципасом в третий игровой день Кубка Лэйвера.

«Я видел Стефа на другом конце корта и, облизывая губы, думал, что хочу победить его», — приводит слова 24-летнего теннисиста «AO».

Тиафо, представляющий сборную мира на Кубке Лэйвера, обыграл грека в трех сетах (1:6, 7:6, 10:8) и гарантировал победу над командой Европы.

По итогам всех матчей, которые прошли с 23 по 25 сентября, победу в турнире одержала сборная мира (13:8).