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Сегодня, 22:30

Тиафо проиграл Грикспуру на Кубке Дэвиса после штрафного очка на матчболе соперника

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо проиграл Таллону Грикспуру из Нидерландов на Кубке Дэвиса.

В третьем сете, когда счет был 6:3, 6:7 (7:9), 6:6 (6:3) в пользу Грикспура, Тиафо после споров с судьей разбил ракетку об корт. Арбитр оштрафовал американца на очко и он автоматически проиграл нидерландцу.

Счет в противостоянии Нидерландов и США стал 2:0. Ранее Ботик ван де Зандсюлп обыграл Томми Пола — 7:6 (7:2), 6:2.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D (Сплит)

Нидерланды — США

Таллон Грикспур — Фрэнсис Тиафо — 6:3, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3)

Теннис
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