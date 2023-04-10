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Сегодня, 05:14

Тиафо стал победителем турнира в Хьюстоне

Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в финале турнира в Хьюстоне обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. На счету 25-летнего американца 12 эйсов, одна ошибка на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт. У 23-летнего аргентинца 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Для Тиафо это первый титул в 2023 году и первая победа на турнире ATP с 2018-го.

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Фрэнсис Тиафо (США, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 8) — 7:6 (7:1), 7:6 (8:6)

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