Тим встретится с Фритцем в четвертьфинале турнира в Мюнхене

Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера во втором круге турнира ATP 250 в Мюнхене.

Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут. Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 6:4.

101-я ракетка мира Тим 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету 63-й ракетки мира Хюслера 8 эйсов, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале 29-летний Тим встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by American Express

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, 8) — 5:7, 6:4, 6:4