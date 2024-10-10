Алькарас в двух сетах проиграл Махачу в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае

Сегодня, 15:36
Чешский теннисист Томаш Махач обыграл испанца Карлоса Алькараса в 1/4 финала «мастерса» в Шанхае.
Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Спортсмены провели на корте 1 час 55 минут.
2-я ракетка мира Алькарас 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 8. На счету 33-й ракетки мира Махача 5 эйсов, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
Махач впервые в карьере вышел в полуфинал «мастерса». На следующей неделе он дебютирует в топ-30 мирового рейтинга.
Следующим соперником 23-летнего чешского теннисиста станет 1-я ракетка мира Янник Синнер.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Томаш Махач (Чехия, 30) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 7:6 (7:5), 7:5