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Сегодня, 15:36

Алькарас в двух сетах проиграл Махачу в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае

Ана Горшкова
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Чешский теннисист Томаш Махач обыграл испанца Карлоса Алькараса в 1/4 финала «мастерса» в Шанхае.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Спортсмены провели на корте 1 час 55 минут.

2-я ракетка мира Алькарас 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 8. На счету 33-й ракетки мира Махача 5 эйсов, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Махач впервые в карьере вышел в полуфинал «мастерса». На следующей неделе он дебютирует в топ-30 мирового рейтинга.

Следующим соперником 23-летнего чешского теннисиста станет 1-я ракетка мира Янник Синнер.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Томаш Махач (Чехия, 30) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 7:6 (7:5), 7:5

Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер

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