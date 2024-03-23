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23 марта, 08:15

Махач — о победе над Рублевым: «Я попросил Меншика дать мне совет после того, как он обыграл его в Дохе»

Махач прокомментировал победу над Рублевым во втором круге Майами
Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешский теннисист Томаш Махач прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым (6:4, 6:4) во втором круге «мастерса» в Майами.

«Я попросил Якуба Меншика дать мне какой-то совет после того, как он обыграл его в Дохе. Ему 18 лет, и он хорошо играет, мы продолжает работать над собой. Это показывает, что мы можем побеждать таких игроков. Сейчас сложно испытывать какие-то эмоции после такого долгого дня. Я играл очень хорошо и очень рад победе», — приводит слова Махача сайт ATP.

Меншик обыграл Рублева в четвертьфинале турнира в Дохе со счетом 4:6, 6:7 (6:8).

23-летний Махач в третьем круге «мастерса» в Майами сыграет с победителем матча Энди Маррей — Томас Мартин Этчеверри.

Теннис
Андрей Рублев
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