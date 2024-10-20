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Сегодня, 17:41

Пол обыграл Димитрова в финале турнира в Стокгольме

Руслан Минаев
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Американец Томми Пол стал победителем турнира серии ATP 250 в Стокгольме.

В финале 13-я ракетка мира обыграл болгарина Григора Димитрова в двух сетах — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 26 минут.

27-летний американец выиграл четвертый турнир ATP в карьере и второй в этом году. В июне он обыграл итальянца Лоренцо Музетти в финале травяного турнира ATP 500 в Лондоне.

Димитров проиграл третий финал из четырех в этом году.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 690 135 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Томми Пол (США, 4) — Григор Димитров (Болгария, 3) — 6:4, 6:3

Теннис
Григор Димитров

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