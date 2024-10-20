Пол обыграл Димитрова в финале турнира в Стокгольме

Сегодня, 17:41
Американец Томми Пол стал победителем турнира серии ATP 250 в Стокгольме.
В финале 13-я ракетка мира обыграл болгарина Григора Димитрова в двух сетах — 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 26 минут.
27-летний американец выиграл четвертый турнир ATP в карьере и второй в этом году. В июне он обыграл итальянца Лоренцо Музетти в финале травяного турнира ATP 500 в Лондоне.
Димитров проиграл третий финал из четырех в этом году.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open
Призовой фонд 690 135 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Томми Пол (США, 4) — Григор Димитров (Болгария, 3) — 6:4, 6:3