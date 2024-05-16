Пол обыграл Хуркача и вышел в полуфинал «мастерса» в Риме

Американец Томми Пол победил поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Риме — 7:5, 3:6, 6:3.

Матч длился 2 часа 44 минуты. Пол реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов за игру. Хуркач — 6 из 18.

14-й «сеяный» на турнире Пол вышел в полуфинал и встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 6) — Николас Харри (Чили, 21).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Томми Пол (США, 14) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 7:5, 3:6, 6:3