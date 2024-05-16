Пол обыграл Хуркача и вышел в полуфинал «мастерса» в Риме

Сегодня, 16:59
Американец Томми Пол победил поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Риме — 7:5, 3:6, 6:3.
Матч длился 2 часа 44 минуты. Пол реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов за игру. Хуркач — 6 из 18.
14-й «сеяный» на турнире Пол вышел в полуфинал и встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 6) — Николас Харри (Чили, 21).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Томми Пол (США, 14) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 7:5, 3:6, 6:3