Зверев отдал Томпсону только два гейма во втором круге «мастерса» в Монреале

Сегодня, 21:43
Немецкий теннисист Александр Зверев разгромил австралийца Джордана Томпсона в матче второго круга турнира в Монреале.
Встреча спортсменов длилась 1 час 3 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу немца.
Следующим соперником Зверева станет победитель матча Хольгер Руне (Дания, 13) — Пабло Карреньо Буста (Испания).
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:1, 6:1