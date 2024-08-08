Зверев отдал Томпсону только два гейма во втором круге «мастерса» в Монреале

Немецкий теннисист Александр Зверев разгромил австралийца Джордана Томпсона в матче второго круга турнира в Монреале. Встреча спортсменов длилась 1 час 3 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу немца. Следующим соперником Зверева станет победитель матча Хольгер Руне (Дания, 13) — Пабло Карреньо Буста (Испания). Монреаль (Канада) Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers Призовой фонд 6 795 555 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Александр Зверев (Германия, 2) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:1, 6:1