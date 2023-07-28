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Сегодня, 17:35

Тони Надаль — о состоянии Рафаэля: «Он в порядке, хочет вернуться на корт в 2024 году»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, рассказал о состоянии игрока.

«Рафа в порядке, сейчас он в отпуске и хочет вернуться на корт в 2024 году. Будем надеяться, что Алькарас позволит нам еще что-нибудь выиграть. Он будет рад вернуться и завершить карьеру на корте», — приводит слова Тони Надаля Marca.

В начале июня Надалю сделали операцию, процесс реабилитации займет пять месяцев. Сообщалось, что это была артроскопическая процедура на подвздошно-поясничной мышце левой ноги.

37-летний испанец является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» и выиграл за карьеру 92 титула ATP в одиночном разряде. Всего он провел 357 матчей, в которых одержал 314 побед.

Источник: Marca
Теннис
Рафаэль Надаль
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