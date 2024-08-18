Трансляции тенниса: где смотреть матчи турниров ATP

Теннисный тур 2024 стартовал с турнира в Брисбене в декабре и завершится Кубком Дэвиса в ноябре.

Календарь текущего года включает: четыре турнира «Большого шлема», турниры серии Мастерс 1000, серии ATP 500, серии ATP 250, финал ATP среди теннисистов не старше 21 года, итоговый турнир ATP, Кубок Дэвиса, United Cup и летние Олимпийские игры в Париже.

Подробный календарь турниров ATP доступен в разделе на нашем сайте.

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