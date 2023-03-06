Тренер Алькараса: «Я бы хотел, чтобы Карлос как можно чаще играл с Рафой и Новаком»

Хуан Карлос Ферреро, тренер Карлоса Алькараса, ответил на вопрос о соперничестве испанского теннисиста с его соотечественником Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

«В прошлом году Надаль выиграл два «Больших шлема». Это много. Если он и дальше будет конкурентоспособным, то ему нет смысла торопиться с завершением карьеры. Я бы хотел, чтобы Карлос как можно чаще играл с Рафой и Новаком. Это сделает его лучше. Мы постараемся найти способ, чтобы остановить Новака. Есть и другие прекрасные игроки, которых Карлосу придется остановить, если он хочет выиграть еще один «Большой шлем». Но, конечно, Джокович — основной фаворит», — заявил тренер.

Прошлый сезон Алькарас завершил в статусе первой ракетки мира. Сейчас он занимает вторую строчку.