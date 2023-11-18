Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:02

Тренер Алькараса считает, что Джокович — лучший теннисист в истории

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Telegram Дзен

Бывший теннисист Хуан-Карлос Ферреро, тренер испанца Карлоса Алькараса, высказался о первой ракетке мира Новаке Джоковиче. 18 ноября Алькарас и Джокович встретятся в полуфинале Итогового турнира ATP — 2023.

«Цифры Джоковича неоспоримы. Возможно, вам больше нравится Надаль, вам может больше нравиться стиль Федерера — но по титулам, по статистике лучший в истории именно Новак. Я не удивляюсь его успехам на турнирах «Большого шлема». Он тот игрок, который живет теннисом и постоянно добивается результатов на самом высоком уровне. Все его действия направлены на то, чтобы совершенствоваться физически. Все — от еды до отдыха... Разумеется, чтобы быть в чем-то лучшим, нужно преуспеть в определенных вещах. Сегодня очень трудно посвятить жизнь только тренировкам и профессионализму. Очень у многих получается наоборот, а Джокович в этом лучший», — приводит слова Ферреро Marca.

Сегодня, 18 ноября, Алькарас и Джокович встретятся в полуфинале Итогового турнира ATP — 2023.

36-летний Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде (24).

Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
0
Читайте также
Отбор Евро 2024, что решается сегодня: большой шанс для Армении против Уэльса с Хорватией и другие расклады
Стала известна сумма призовых Медведева за групповой турнир ATP Finals 2023
В парке под Санкт-Петербургом нашли завернутого в одеяло младенца
Экс-полковник рассказал о вышедшем на свободу киллере Саше Солдате
Киллер Пустовалов вышел на свободу спустя 24 года тюрьмы
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP 2023: основные материалы, участники и группы
Медведев — Синнер: смотреть трансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира АТР (видео)
Рублев — Зверев: видеообзор матча на Итоговом турнире ATP
Синнер — неудобный соперник для Медведева? Что ждать от полуфинала Итогового турнира
Зверев: «Победы над Алькарасом и Рублевым дают мне большую надежду»
Рублев во время последнего матча в году: «Я не хочу в него играть. Я ненавижу этот теннис»
Стало известно, сколько призовых Рублев получит за групповой турнир ATP Finals 2023
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Чесноков считает, что в матче теннисистов Медведева и Синнера нет фаворита

Абашкин назвал Медведева профессионалом высочайшего уровня