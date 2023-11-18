Тренер Алькараса считает, что Джокович — лучший теннисист в истории

Бывший теннисист Хуан-Карлос Ферреро, тренер испанца Карлоса Алькараса, высказался о первой ракетке мира Новаке Джоковиче. 18 ноября Алькарас и Джокович встретятся в полуфинале Итогового турнира ATP — 2023.

«Цифры Джоковича неоспоримы. Возможно, вам больше нравится Надаль, вам может больше нравиться стиль Федерера — но по титулам, по статистике лучший в истории именно Новак. Я не удивляюсь его успехам на турнирах «Большого шлема». Он тот игрок, который живет теннисом и постоянно добивается результатов на самом высоком уровне. Все его действия направлены на то, чтобы совершенствоваться физически. Все — от еды до отдыха... Разумеется, чтобы быть в чем-то лучшим, нужно преуспеть в определенных вещах. Сегодня очень трудно посвятить жизнь только тренировкам и профессионализму. Очень у многих получается наоборот, а Джокович в этом лучший», — приводит слова Ферреро Marca.

Сегодня, 18 ноября, Алькарас и Джокович встретятся в полуфинале Итогового турнира ATP — 2023.

36-летний Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде (24).