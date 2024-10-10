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Сегодня, 19:46

Тренер Медведева — Надалю: «Спасибо за два турнира «Большого шлема», которые ты забрал у Даниила»

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Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, отреагировал на решение 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля о завершении карьеры после Кубка Дэвиса.

«Рафа, большое-большое спасибо за твою потрясающую карьеру. Кстати, спасибо за два турнира «Большого шлема», которые ты забрал у Даниила и его команды!» — написал Сервара в соцсетях.

Медведев уступил Надалю в решающих матчах на US Open-2019 и Australian Open-2022.

Надаль является рекордсменом по количеству побед на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде (14), всего на его счету 22 титула турниров «Большого шлема». Испанец дважды побеждал на Олимпийских играх.

Даниил Медведев
Рафаэль Надаль

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