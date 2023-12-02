Иванишевич: «Нелегко иметь дело с Джоковичем, когда он проигрывает»

Тренер 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича Горан Иванишевич рассказал, каково работать с сербским теннисистом.

«Кто я такой, чтобы злиться на него? Он лучший игрок в истории тенниса. Я могу злиться на него только тогда, когда он кричит на нас без причины. Нелегко иметь с ним дело, когда он проигрывает. Он непростой парень, скажем так. Особенно, когда что-то идет не так, как он хочет», — приводит Marca слова Иванишевича.

Тренер также отметил, что был уверен в победе серба в финале Итогового турнира АТР-2023.

«Я знал, что Новак выиграет турнир. Когда на площадку выходит настоящий Новак Джокович, никто не сможет с ним играть», — добавил он.

В сезоне-2023 Джокович завоевал три титула на турнирах «Большого шлема», вышел в финал Уимблдона и выиграл Итоговый турнир ATP. 36-летний сербский теннисист завершил год в статусе первой ракетки мира.