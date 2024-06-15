Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:53

Тренер Фиотакис покинул команду Циципаса, его не устраивало отношение теннисиста к работе

Алина Савинова
Telegram Дзен

Тренер по физподготовке Христос Фиотакис сообщил, что прекратил сотрудничество с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

«Результаты и цели, которые я ставил перед собой, не пришли. Однако мы заставили Стефаноса встать на ноги, стать здоровым спортсменом и выступать на высоком уровне после полученной травмы. Помимо этого, есть вещи, которые я не могу контролировать», — цитирует Фиотакиса SDNA.

Специалист отметил, что климат в команде в последнее время не соответствовал его энергии и выразил недовольство отношением Циципаса к работе.

«Я недоволен его отношением к работе. Сейчас я не думаю, что его главная цель — играть в теннис и подниматься на вершину рейтинга или выигрывать турниры «Большого шлема», — добавил он.

25-летний Циципас является победителем Итогового турнира ATP 2019 года, финалистом двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции-2021 и Открытый чемпионат Австралии-2023). Всего за карьеру он выиграл 13 турниров ATP (из них 11 — в одиночном разряде).

На данный момент грек занимает 11-е место в мировом рейтинге. На прошедшем «Ролан Гаррос» спортсмен дошел до четвертьфинала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Теннис
Стефанос Циципас
Обсудить
Читайте также
Вратарь «Балтики» Латышонок стал игроком «Зенита»
Названы главные звезды Евро-2024
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске скончались в больнице
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Украинские СМИ сообщили об убийстве в Виннице двух блогерш
Сийярто сообщил о принятии ЕС условий Венгрии о вступлении в объединение Украины
Популярное видео
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Музетти вышел в полуфинал турнира в Штутгарте после отказа Бублика продолжать встречу

Корда вышел в финал турнира в Хертогенбосе