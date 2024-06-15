Тренер Фиотакис покинул команду Циципаса, его не устраивало отношение теннисиста к работе

Тренер по физподготовке Христос Фиотакис сообщил, что прекратил сотрудничество с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

«Результаты и цели, которые я ставил перед собой, не пришли. Однако мы заставили Стефаноса встать на ноги, стать здоровым спортсменом и выступать на высоком уровне после полученной травмы. Помимо этого, есть вещи, которые я не могу контролировать», — цитирует Фиотакиса SDNA.

Специалист отметил, что климат в команде в последнее время не соответствовал его энергии и выразил недовольство отношением Циципаса к работе.

«Я недоволен его отношением к работе. Сейчас я не думаю, что его главная цель — играть в теннис и подниматься на вершину рейтинга или выигрывать турниры «Большого шлема», — добавил он.

25-летний Циципас является победителем Итогового турнира ATP 2019 года, финалистом двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции-2021 и Открытый чемпионат Австралии-2023). Всего за карьеру он выиграл 13 турниров ATP (из них 11 — в одиночном разряде).

На данный момент грек занимает 11-е место в мировом рейтинге. На прошедшем «Ролан Гаррос» спортсмен дошел до четвертьфинала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.