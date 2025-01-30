Тренер Камельзон считает, что Медведеву и Рублеву предстоит большая работа для восстановления позиций в рейтинге АТР

Заслуженный тренер России по большому теннису Владимир Камельзон поделился мнением о понижении Даниила Медведева и Андрея Рублева в рейтинге АТР после Australian Open-2025.

«Конечно, они провалили этот турнир. Это стартовый турнир нового года, и, конечно, ничего хорошего в этом нет. Мы привыкли, что они всегда вверху рейтинга, а здесь они потеряли позиции. Впереди у команд этих теннисистов большая работа, чтобы все восстановить», — сказал Камельзон Vprognoze.ru.

28-летний Медведев опустился с пятой на седьмую позицию. 27-летний Рублев переместился с 9-й на 10-ю строчку.