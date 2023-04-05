Тренер Алькараса: «Чтобы обыграть Медведева в финале Индиан-Уэллса, мы составили план»

Тренер второй ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро рассказал, что ему нравится в игре испанского теннисиста.

«Скажем так, первое, что я увидел, это игру Карлоса и то, как ее можно адаптировать. Очень трудно найти игрока, которому можно сказать, что нужно играть совсем по-другому, а он это делает. Пример: чтобы обыграть Даниила Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе, мы составили план, и он не был типичным для Карлоса. Это было что-то похожее на наши предыдущие планы, но не то же самое. Карлос смог выполнить все задуманное и победить», — приводит слова Ферреро Tennis Majors.

Также тренер Алькара вспомнил игру спортсмена, когда ему было 15 лет.

«Одна из самых замечательных вещей, которые я помню о нем, произошла, когда ему было 15 лет, когда он тренировался с игроками, которые были намного лучше его, например, с Домиником Тимом в Рио-де-Жанейро. Он адаптировал свою скорость к скорости Тима, которая была намного быстрее. Я и раньше считал, что это одно из его достоинств, но потом это стало заметно. Очень немногие могут это сделать», — сказал Ферреро.

Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счетом 3:6, 2:6.