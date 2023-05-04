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Сегодня, 10:34

Тренер Рублева прокомментировал волевую победу россиянина над Руне в финале турнира в Монте-Карло

Виктория Кравченко
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Тренер Андрея Рублева Фернандо Висенте прокомментировал победу россиянина над датчанином Хольгером Руне в финальном матче турнира в Монте-Карло.

«Финальный матч? Когда ты проигрываешь 1:4 в третьем сете... очевидно, Андрей сделал то, что должен был, боролся до конца, вот почему он смог перевернуть игру. На мой взгляд, думаю, Руне упустил ту партию, Андрей обыграл его, потому что мысленно держался до конца и не переставал верить, что может победить», — цитирует Висенте Punto de Break.

В апреле 2023 года Рублев обыграл Руне в финале турнира в Монако со счетом 5:7, 6:2, 7:5.

Теннис
Андрей Рублев
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