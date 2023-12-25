Тренер Рублева: «Иногда Андрей теряет рассудок»

Фернандо Висенте, тренер российского теннисиста Андрея Рублева поделился мнением о психологических проблемах спортсмена.

«Андрей уважает всех игроков, но я не знаю, как сказать... Иногда он теряет рассудок. Ему нужно понять, что на высоком уровне можно проиграть — ты можешь просто взять и проиграть топ-игрокам. Иногда все безумные поступки, которые он совершает, выглядят так, словно у ребенка отбирают игрушку. Когда он начинает проигрывать, он хочет вернуть ее. А потом он начинает плакать и кричать. Ему нужно быть смиренным и понимать, что впереди него тот же Даниил Медведев, с которым он встречался 10 раз и выиграл лишь 2 матча», — приводит слова испанского специалиста Tennis Majors.

В ноябре на Итоговом турнире ATP в матче с Карлосом Алькарасом (5:7, 2:6) Рублев разбил себе ракеткой ногу до крови.

В декабре во время выставочного матча против датчанина Хольгера Руне ( 11:20, 11:12, 11:16) россиянин махал пальцами перед глазами у судьи, ругая при этом арбитров и организаторов.

26-летний Рублев занимает пятое место в рейтинге ATP. В сезоне-2023 он одержал 56 побед и потерпел 26 поражений.