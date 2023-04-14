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Сегодня, 09:52

Тренер Вавринки: «Надаль найдет способ выигрывать крупные турниры в этом году»

Алина Савинова
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Магнус Норман, тренер швейцарского теннисиста Стэна Вавринки, считает, что испанец Рафаэль Надаль выиграет крупный турнир в 2023 году.

«Если Надаль будет здоров, то, надеюсь, он сможет хорошо сыграть — он чемпион. Никогда не стоит исключать Надаля, Маррея или Джоковича. Надаль выиграл много турниров «Большого шлема». Для него это будет нелегко, потому что конкуренция жесткая, но он найдет способ хорошо играть и выигрывать крупные турниры и в этом году», — приводит Tennis Infinity слова Нормана.

36-летний Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/wawrinkas-coach-norman-predicts-nadal-to-win-a-big-event-in-2023
Теннис
Рафаэль Надаль
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