Тренер Вавринки: «Надаль найдет способ выигрывать крупные турниры в этом году»

Магнус Норман, тренер швейцарского теннисиста Стэна Вавринки, считает, что испанец Рафаэль Надаль выиграет крупный турнир в 2023 году.

«Если Надаль будет здоров, то, надеюсь, он сможет хорошо сыграть — он чемпион. Никогда не стоит исключать Надаля, Маррея или Джоковича. Надаль выиграл много турниров «Большого шлема». Для него это будет нелегко, потому что конкуренция жесткая, но он найдет способ хорошо играть и выигрывать крупные турниры и в этом году», — приводит Tennis Infinity слова Нормана.

36-летний Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).