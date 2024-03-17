Тренер Янчук считает Алькараса фаворитом матча с Медведевым в финале «мастерса» в Индиан-Уэллсе

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о матче между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом в финале турнира серии ATP 1000 в Индиан-Уэллсе.

«В финале предстоит очень сложная задача, потому что Алькарас находится в хорошей форме, он быстрее и сильнее Медведева. Может быть, психологические факторы вмешаются, если Медведев сможет противопоставить искусство обороны, а Алькарасу свойственны ошибки, так как он играет рискованно.

Объективно я бы оценил шансы 70 на 30 в пользу испанца, но, если он будет уступать в счете, могут сказаться психологические факторы", — цитирует Янчука ТАСС.

Медведев и Алькарас встретятся в финале турнира в Индиан-Уэллсе во второй раз подряд. В прошлом году победу одержал испанец — 6:3, 6:2