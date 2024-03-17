Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

17 марта, 11:18

Тренер Янчук считает Алькараса фаворитом матча с Медведевым в финале «мастерса» в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о матче между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом в финале турнира серии ATP 1000 в Индиан-Уэллсе.

«В финале предстоит очень сложная задача, потому что Алькарас находится в хорошей форме, он быстрее и сильнее Медведева. Может быть, психологические факторы вмешаются, если Медведев сможет противопоставить искусство обороны, а Алькарасу свойственны ошибки, так как он играет рискованно.

Объективно я бы оценил шансы 70 на 30 в пользу испанца, но, если он будет уступать в счете, могут сказаться психологические факторы", — цитирует Янчука ТАСС.

Медведев и Алькарас встретятся в финале турнира в Индиан-Уэллсе во второй раз подряд. В прошлом году победу одержал испанец — 6:3, 6:2

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Определился соперник Джоковича в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло
Медведев сыграет с Монфисом во втором круге «мастерса» в Монте-Карло
Джокович догнал Надаля по рекордному количеству стартовых побед на «мастерсах»
Джокович вынес россиянина в Монако. Медведеву и Рублеву будет непросто
Сафиуллин проиграл Джоковичу на «мастерсе» в Монте-Карло
Алькарас снялся с «мастерса» в Монте-Карло
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев о финале в Индиан-Уэллсе: «Буду готов к битве с Алькарасом»

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: время начала и где смотреть трансляцию финала Индиан-Уэллса