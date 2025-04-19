Тренер Синнера: «Одной из первых наших целей было найти способ победить Медведева»

Тренер первой ракетки мира Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал, когда пришло осознание, что итальянец находится на верном пути к успеху.

«Я никогда не сомневался в этом. Но осознание пришло в Пекине в 2023 году, когда он выиграл у Алькараса и сразу после этого у Медведева. Там я увидел, как он делает то, чего раньше не делал, особенно у сетки. Одной из первых целей, которую мы поставили, было найти способ победить Медведева», — цитирует Ваньоцци Punto de Break.

В период с 2020 по 2023 годы Даниил Медведев выиграл все шесть встреч против Синнера. Сейчас счет в личных встречах — 8-7 в пользу итальянского теннисиста.

23-летний Синнер за карьеру завоевал 20 титулов на уровне АТР. Он трижды побеждал на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, а также становился чемпионом Итогового турнира ATP в 2024 году.