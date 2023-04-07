Тренеру Алькараса не нравятся сравнения теннисиста с Надалем

Хуан Карлос Ферреро, тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, признался, что ему не нравятся сравнения его подопечного с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.

«Карлосу и раньше приходилось слышать, что он новый Надаль. Это было очень тяжело для него. В некотором смысле мы были горды тем, что люди так думают, но ему и мне было нелегко слышать это все время. Единственное, что я могу вам сказать, это то, что он мыслит очень масштабно. Многие журналисты спрашивают меня, сможет ли Карлос выиграть 22 турнира «Большого шлема». Я не знаю. Но я знаю, что он способен многое дать теннису. Пусть играет и пробует. Если он выиграет второй, мы спросим у него, когда будет третий. Он постоянно будет сталкиваться с давлением», — приводит Tennishead слова тренера.

Алькарас является самым молодым лидером мирового рейтинга. На его счету восемь побед на турнирах АТР и одна — на турнире «Большого шлема».