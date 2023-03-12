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Сегодня, 23:33

Третий сеяный Рууд проиграл в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд потерпел поражение от представителя Чили Кристиана Гарина в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу Гарина. Спортсмены провели на корте 1 час 58 минут.

Третий сеянный турнира Рууд (4-я ракетка мира) 3 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету 97-й ракетки мира Гарина 5 эйсов, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем круге 26-летний чилиец встретится с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Кристиан Гарин (Чили, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 6:4, 7:6 (7:2)

Теннис
Каспер Рууд
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