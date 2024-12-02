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Сегодня, 17:26

Турецкий теннисист перенес инсульт во время матча на турнире ITF

Алина Савинова
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451-я ракетка мира турецкий теннисист Алтуг Челикбилек был госпитализирован во время полуфинального матча против соотечественника Янки Эреля на турнире ITF в Монастире.

Инцидент произошел в субботу, 30 ноября. Спортсмен снялся после первого гейма из-за плохого самочувствия и вскоре потерял сознание. Медицинские работники оказали помощь Челикбилеку на корте, после чего его доставили в больницу, где у теннисиста диагностировали инсульт.

28-летний Челикбилек уже на родине перенес операцию, но пока находится без сознания. В Федерации тенниса Турции заявили, что оказывают необходимую поддержку спортсмену и его семье.

Теннис
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