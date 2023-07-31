Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:00

Теннис: турниры ATP в августе 2023 и кто из россиян выступит

В августе запланировано четыре турнира с участием теннисистов ATP
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Расписание турниров ATP в августе.

Календарь на август включает два турнира ATP категории: «Мастерс 1000» и ATP 250, а также турнир серии «Большого шлема» US Open, который стартует в конце месяца.

ATP Masters 1000 — турнир Canadian Open

Даты: 7 — 12 августа
Где: Торонто, Канада
Покрытие: хард

Турнир проходит в Монреале и Торонто на хардовых кортах местных комплексов Uniprix Stadium и Aviva Centre. В мужском одиночном разряде выступает 56 участников. Действующим победителем соревнований является испанец Пабло Карреньо Буста. Призовой фонд составляет 6 573 785 долларов.

ATP Masters 1000 — турнир Western & Southern Open

Даты: 13 — 19 августа
Где: Цинциннати, США
Покрытие: хард

Соревнования проходят в Мейсоне (Огайо, США) на хардовым кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. Сетка участников в мужском одиночном разряде рассчитана на 56 теннисистов. Действующим чемпионом турнира является хорват Борна Чорич. Призовой фонд составляет 6 971 275 долларов.

Среди россиян к участию заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

ATP 250 — турнир Winston-Salem Open

Даты: 20 — 27 августа
Где: Уинстон-Сейлем, США
Покрытие: хард

Матчи проходят в Уинстон-Сейлеме (США) на хардовых кортах Университета Уэйк-Форест в летние месяцы. В мужском одиночном разряде участвует 48 тенниситов. Действующим победителем соревнований является француз Адриан Марринаро. Призовой фонд составляет 823 420 долларов.

Среди россиян на турнир заявлены Павел Котов и Роман Сафиуллин.

Открытый чемпионат США (US Open), турнир Большого шлема

Даты: 28 августа — 10 сентября
Где: Нью-Йорк, США
Покрытие: хард

Один из четырех турниров серии «Большого шлема» проходит в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас.

На турнир среди российских теннисистов заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов и Александр Шевченко.

Сетки теннисных турниров ATP в актуальном виде и результаты матчей в онлайн доступны на сайте «СЭ».

Теннис
0
Читайте также
«Можно уже не имитировать улыбки». Порвет ли Россия с МОК окончательно?
Врач из команды Тутберидзе судится с Зеппельтом. Как это поможет Валиевой?
Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов
Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована и находится в реанимации
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фритц обыграл Вукича и стал победителем турнира в Атланте