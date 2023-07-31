Теннис: турниры ATP в августе 2023 и кто из россиян выступит

Сегодня, 08:00
Календарь на август включает два турнира ATP категории: «Мастерс 1000» и ATP 250, а также турнир серии «Большого шлема» US Open, который стартует в конце месяца.
Даты: 7 — 12 августа
Где: Торонто, Канада
Покрытие: хард
Турнир проходит в Монреале и Торонто на хардовых кортах местных комплексов Uniprix Stadium и Aviva Centre. В мужском одиночном разряде выступает 56 участников. Действующим победителем соревнований является испанец Пабло Карреньо Буста. Призовой фонд составляет 6 573 785 долларов.
Даты: 13 — 19 августа
Где: Цинциннати, США
Покрытие: хард
Соревнования проходят в Мейсоне (Огайо, США) на хардовым кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. Сетка участников в мужском одиночном разряде рассчитана на 56 теннисистов. Действующим чемпионом турнира является хорват Борна Чорич. Призовой фонд составляет 6 971 275 долларов.
Среди россиян к участию заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.
Даты: 20 — 27 августа
Где: Уинстон-Сейлем, США
Покрытие: хард
Матчи проходят в Уинстон-Сейлеме (США) на хардовых кортах Университета Уэйк-Форест в летние месяцы. В мужском одиночном разряде участвует 48 тенниситов. Действующим победителем соревнований является француз Адриан Марринаро. Призовой фонд составляет 823 420 долларов.
Среди россиян на турнир заявлены Павел Котов и Роман Сафиуллин.
Даты: 28 августа — 10 сентября
Где: Нью-Йорк, США
Покрытие: хард
Один из четырех турниров серии «Большого шлема» проходит в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас.
На турнир среди российских теннисистов заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов и Александр Шевченко.
Сетки теннисных турниров ATP в актуальном виде и результаты матчей в онлайн доступны на сайте «СЭ».