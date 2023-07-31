Теннис: турниры ATP в августе 2023 и кто из россиян выступит

В августе запланировано четыре турнира с участием теннисистов ATP

Расписание турниров ATP в августе.

Календарь на август включает два турнира ATP категории: «Мастерс 1000» и ATP 250, а также турнир серии «Большого шлема» US Open, который стартует в конце месяца.

ATP Masters 1000 — турнир Canadian Open

Даты: 7 — 12 августа

Где: Торонто, Канада

Покрытие: хард

Турнир проходит в Монреале и Торонто на хардовых кортах местных комплексов Uniprix Stadium и Aviva Centre. В мужском одиночном разряде выступает 56 участников. Действующим победителем соревнований является испанец Пабло Карреньо Буста. Призовой фонд составляет 6 573 785 долларов.

ATP Masters 1000 — турнир Western & Southern Open

Даты: 13 — 19 августа

Где: Цинциннати, США

Покрытие: хард

Соревнования проходят в Мейсоне (Огайо, США) на хардовым кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. Сетка участников в мужском одиночном разряде рассчитана на 56 теннисистов. Действующим чемпионом турнира является хорват Борна Чорич. Призовой фонд составляет 6 971 275 долларов.

Среди россиян к участию заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

ATP 250 — турнир Winston-Salem Open

Даты: 20 — 27 августа

Где: Уинстон-Сейлем, США

Покрытие: хард

Матчи проходят в Уинстон-Сейлеме (США) на хардовых кортах Университета Уэйк-Форест в летние месяцы. В мужском одиночном разряде участвует 48 тенниситов. Действующим победителем соревнований является француз Адриан Марринаро. Призовой фонд составляет 823 420 долларов.

Среди россиян на турнир заявлены Павел Котов и Роман Сафиуллин.

Открытый чемпионат США (US Open), турнир Большого шлема

Даты: 28 августа — 10 сентября

Где: Нью-Йорк, США

Покрытие: хард

Один из четырех турниров серии «Большого шлема» проходит в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас.

На турнир среди российских теннисистов заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов и Александр Шевченко.

Сетки теннисных турниров ATP в актуальном виде и результаты матчей в онлайн доступны на сайте «СЭ».