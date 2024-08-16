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Сегодня, 10:06

Турсунов назвал Джоковича лучшим теннисистом в истории

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-теннисист Дмитрий Турсунов объяснил, почему считает серба Новака Джоковича лучшим игроком в истории тенниса.

«Если опираться на результаты, показанные Джоковичем, именно он сейчас лучший игрок в истории тенниса. Кроме того, нельзя не отдать должное тому, как он смог продлить карьеру. С точки зрения работоспособности серб, конечно, превосходит Роджера. Швейцарец был безумно талантливым и, конечно, тоже много работал, но, уверен, у него все-таки было еще кое-какое пространство для улучшения. А Новак действительно выжал из себя максимум», — цитирует Турсунова RT.

Джокович стал победителем Олимпиады-2024 в одиночном разряде. 37-летний серб впервые в карьере завоевал олимпийское золото.

Источник: RT
Теннис
Дмитрий Турсунов
Новак Джокович
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