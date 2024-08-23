Турсунов назвал новую «Большую тройку» в мужском теннисе

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов назвал игрока, который примкнет к Алькарасу с Синнером и составит с ними новую «Большую тройку».

«Джокович максимум еще год-два отыграет, но все равно это не будет доминирование. Синнер и Алькарас уже доминируют достаточно долго. Третьим я бы назвал Зверева. Понятно, что он по некоторым причинам не играл: у него были некоторые дела за пределами корта. Сейчас они вроде решились, устаканились. Я предполагаю, что он будет более стабильно играть. Если посмотреть последние несколько месяцев, у него очень стабильная игра: финал «Ролан Гаррос»... Мне кажется, он продолжит закрепляться в этой тройке», — сказал Турсунов в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

В этом сезоне Александр Зверев выиграл «мастерс» в Риме и дошел до финала «Ролан Гаррос». Всего на его счету 22 титула ATP.