Медведев обыграл бразильца Уайлда и вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над бразильцем Тиагу Уайлдом во втором круге «мастерса» в Шанхае — 7:5, 7:5. Встреча продлилась 1 час 57 минут. Уайлд дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3 заработанных. У Медведева 6 эйсов, 3 двойные и 4 реализованных брейка из 12. В третьем круге соревнований Медведев встретится с итальянцем Маттео Арнальди. Шанхай (Китай) Турнир ATP Rolex Shanghai Masters Призовой фонд 8 995 555 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Даниил Медведев (Россия, 5) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — 7:5, 7:5