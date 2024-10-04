Медведев обыграл бразильца Уайлда и вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае

Сегодня, 15:36
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над бразильцем Тиагу Уайлдом во втором круге «мастерса» в Шанхае — 7:5, 7:5.
Встреча продлилась 1 час 57 минут. Уайлд дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3 заработанных. У Медведева 6 эйсов, 3 двойные и 4 реализованных брейка из 12.
В третьем круге соревнований Медведев встретится с итальянцем Маттео Арнальди.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 5) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — 7:5, 7:5