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Сегодня, 15:36

Медведев обыграл бразильца Уайлда и вышел в третий круг «мастерса» в Шанхае

Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над бразильцем Тиагу Уайлдом во втором круге «мастерса» в Шанхае — 7:5, 7:5.

Встреча продлилась 1 час 57 минут. Уайлд дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3 заработанных. У Медведева 6 эйсов, 3 двойные и 4 реализованных брейка из 12.

В третьем круге соревнований Медведев встретится с итальянцем Маттео Арнальди.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — 7:5, 7:5

Даниил Медведев

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