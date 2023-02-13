У Ибин сенсационно обыграл Изнера и выиграл первый турнир ATP

Сегодня, 01:14
Китайский теннисист У Ибин в финале турнира в Далласе обыграл американца Джона Изнера со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (14:12).
Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. На счету 23-летнего китайца 7 эйсов и 2 ошибки на второй подаче. У 37-летнего американца 44 подачи навылет и одна двойная ошибка.
Для 97-й ракетки мира это первый титул ATP. Ранее он выигрывал четыре турнира серии «Челленджер» и юношеский US Open.
Даллас (США)
Турнир ATP Dallas Open
Призовой фонд 737 170 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
У Ибин (Китай) — Джон Изнер (США, 5) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (14:12)