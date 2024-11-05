Умбер извинился перед Хачановым за поведение в Париже: «Я очень уважаю Карена. Это послужит мне уроком»

Французский теннисист Уго Умбер извинился перед россиянином Кареном Хачановым за свое поведение в полуфинале турнира в Париже.

В этой встрече Хачанов проиграл Умберу со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 3:6. Во время третьего сета российский спортсмен травмировал ногу, а его соперник во время оставшихся геймов продолжал радоваться каждому выигранному розыгрышу. После матча Хачанов раскритиковал поведение Умбера, отметив, что тот должен был сохранять спокойствие и проявлять уважение.

«Я хотел бы сказать несколько слов в связи с ситуацией, возникшей после моего полуфинала против Карена. После вызова физиотерапевта я подумал, что у него судороги, так как у меня у самого почти они начались после 2,5 часа интенсивной игры. В этом году я проигрывал и другие матчи при похожих обстоятельствах, но на этот раз оставался очень сосредоточенным», — написал Умбер в своих соцсетях.

Он выразил сожаление, что его действия были неправильно поняты.

«Я связался с ним лично, чтобы извиниться. Я очень уважаю Карена и всех соперников, с которыми мне доводилось встречаться. Это послужит мне уроком, чтобы в будущем быть лучше. Этот турнир меня многому научил», — добавил спортсмен.

В финале «мастерса» в Париже Умбер уступил немцу Александру Звереву и не смог завоевать титул.