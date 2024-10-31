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31 октября, 23:41

Алькарас проиграл Умберу в борьбе за выход в четвертьфинал «мастерса» в Париже

Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уступил представителю Франции Уго Умберу в третьем круге «мастерса» в Париже — 1:6, 6:3, 5:7.

Встреча продолжилась 2 часа 19 минут. Умбер восемь раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех заработанных. У Алькараса семь эйсов, пять двойных и один реализованный брейк из четырех.

В четвертьфинале соревнований Умбер встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном (30-я ракетка мира).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Уго Умбер (Франция, 15) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:1, 3:6, 7:5

Теннис
Карлос Алькарас

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