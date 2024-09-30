Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:12

Умбер победил Махача и вышел в финал турнира в Токио

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Француз Уго Умбер обыграл чеха Томаша Махача в полуфинале турнира в Токио — 6:3, 3:6, 6:2.

Матч длился 1 час 47 минут. 18-я ракетка мира Умбер реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. 34-я ракетка мира Махач — 1 из 1 попытки.

Француз вышел в финал и встретится с победителем матча Артур Филс (Франция) — Хольгер Руне (Дания, 6).

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 818 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Уго Умбер (Франция) — Томаш Махач (Чехия) — 6:3, 3:6, 6:2

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
На пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
В Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми
Отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям
Сегодня
Вчера
Неделя