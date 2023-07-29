Умбер обыграл Де Минаура и вышел в полуфинал турнира в Атланте

Сегодня, 09:02
Французский теннисист Уго Умбер в четвертьфинале турнира в Атланте обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 7:6 (7:4), 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 59 минут. На счету 25-летнего француза 7 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
В полуфинале Умбер встретится с австралийцем Александром Вукичем.
Атланта (США)
Турнир ATP Atlanta Open
Призовой фонд 737 170 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Уго Умбер (Франция, 7) — Алекс Де Минаур (Австралия, 2) — 7:6 (7:4), 6:3