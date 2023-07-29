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Сегодня, 09:02

Умбер обыграл Де Минаура и вышел в полуфинал турнира в Атланте

Сергей Разин
корреспондент
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Французский теннисист Уго Умбер в четвертьфинале турнира в Атланте обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. На счету 25-летнего француза 7 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Умбер встретится с австралийцем Александром Вукичем.

Атланта (США)

Турнир ATP Atlanta Open

Призовой фонд 737 170 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Уго Умбер (Франция, 7) — Алекс Де Минаур (Австралия, 2) — 7:6 (7:4), 6:3

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