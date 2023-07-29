Умбер обыграл Де Минаура и вышел в полуфинал турнира в Атланте

Французский теннисист Уго Умбер в четвертьфинале турнира в Атланте обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 59 минут. На счету 25-летнего француза 7 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 10. В полуфинале Умбер встретится с австралийцем Александром Вукичем. Атланта (США) Турнир ATP Atlanta Open Призовой фонд 737 170 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Уго Умбер (Франция, 7) — Алекс Де Минаур (Австралия, 2) — 7:6 (7:4), 6:3