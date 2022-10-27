В Базеле отказались назвать улицу в честь Роджера Федерера

В Базеле, родном городе 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, отказались называть улицу в честь теннисиста, сообщил Reuters топограф города Пол Хаффнер.

«Политика Базеля заключается в том, что только умершие люди могут заполучить таким образом площадь или улицу, названные в их честь», — приводит издание слова топографа города Пола Хаффнера.

Отметим, что в Базеле уже есть трамвай, носящий имя Федерера, и ведутся переговоры о том, чтобы построить в его честь здание.

41-летний спортсмен завершил карьеру в этом году после выступления на Кубке Лэйвера, который проходил в Лондоне в конце сентября.

На счету швейцарца 20 побед на турнирах «Большого шлема», 111 побед на турнирах ATP, две выигранные медали на Олимпийский играх — золото в парном разряде и серебро в одиночном разряде. В статусе 1-й ракетки мира Федерер провел 310 недель.