В Белграде построят музей в честь Джоковича

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Белграде построят музей, посвященный теннисисту Новаку Джоковичу.

«В Пальме есть музей в честь Рафы Надаля. Мы постараемся подчеркнуть и продемонстрировать вклад, который Джокович внес в нашу страну, и в то же время привлечь этим туристов» , — приводит PuntodeBreak слова Вукича.

Президент страны отметил, что строительство музея Джоковича начнется в скором времени.

4 августа Джокович стал победителем теннисного турнира на Олимпиаде в Париже. В финальном матче он обыграл Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). 37-летний Джокович впервые в карьере взял золото Олимпиады. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Игр-2008 в Пекине.

Сербский теннисист также является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Всего за карьеру он завоевал 100 титулов на уровне АТР (из них 99 — в одиночном разряде).