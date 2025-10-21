В Федерации тенниса Казахстана объяснили отсутствие Бублика на турнире в Алма-Ате

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский рассказал «СЭ», почему Александр Бублик не смог принять участия в домашнем турнире Almaty Open.

— Одним из главных лиц этого турнира должен был стать Александр Бублик. Его изображение есть на всех баннерах внутри и вокруг арены. Ударило ли как-то по турниру его отсутствие?

— Конечно, для нас это была тяжелая новость, что он травмировался и не сможет принять участия в турнире в Казахстане. Ему нужно было лететь на обследование в Европу и восстанавливаться. Сейчас для него в приоритете турнир ATP 500 в Вене и «мастерс» в Париже. Он высоко стоит в гонке за Итоговый. Есть шанс, что сможет туда попасть. Поэтому у нас было обсуждение. Мы приняли решение, что правильнее для него быстрее восстанавливаться, чтобы хорошо выступить в Вене и Париже.

Естественно, местная публика очень его ждала. Он все-таки человек-зажигалка, очень неординарный игрок, за ним действительно интересно следить. Но нужно смотреть на это шире. Если он попадет на Итоговый турнир, это будет историческое достижение для нас. Поэтому президент федерации дал согласие. Несмотря на то что многие спонсоры, многие зрители хотели увидеть Александра. Он сказал, что обязательно приедет, проведет мастер-классы, со всеми пообщается.

— Нет ли обид, что он второй год подряд не приезжает на домашний турнир?

— Обида могла бы быть, если бы это было одностороннее решение и если бы он с нами не посоветовался по данному поводу. Мне, конечно, как ответственному за турнир очень грустно, что его нет. Мы хорошо с Александром знаем друг друга и общаемся. Я понимаю, что есть гораздо большая цель — возможность войти в топ-10 мира. Поэтому его поддерживаю, — сказал Польский «СЭ».

С 11 по 19 октября в Алма-Аты прошел турнир ATP 250, победителем которого стал россиянин Даниил Медведев.