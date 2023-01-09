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Сегодня, 11:40

В Федерации тенниса России назвали Медведева и Рублева равными по уровню игроками

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал обновление рейтинга ATP.

«Рейтинги меняются каждую неделю. Это естественный процесс. Это никак не отображается на классе игры Рублева и Медведева. Это свидетельствует о том, что один сыграл лучше, а другой хуже. Это говорит о том, что у нас есть два равных по уровню и классу игрока, которые находятся на верху рейтинга. Больше эти еженедельные перемещения ни о чем не свидетельствуют», — сказал Селиваненко «СЭ».

Россиянин Андрей Рублев стал первой ракеткой России после обновленного рейтинга ATP. Он обошел соотечественника Даниила Медведева и теперь занимает 6-е место. Победитель US-Open-2021 опустился на 8-ю строчку.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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