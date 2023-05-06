В ФТР надеются, что победа на «Мастерсе» в Мадриде будет не последним совместным титулом для Рублева и Хачанова

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал для «СЭ» победу Андрея Рублева и Карена Хасанова в финале парного разряда «Мастерса» в Мадриде.

«Прежде всего нужно отметить, что эту победу в Мадриде одержали ребята, которые входят в число ведущих игроков «одиночки» в мире. Это очень хорошо для тенниса. И это одна из целей ATP — вернуть в парные соревнованиях ведущих игроков «одиночки», потому что в свое время многие играли, а потом произошло резкое разделение между специалистами. Ребята молодцы, по ходу турнира обыграли несколько пар, которые входят в число лидеров парной классификации. Пару всегда интересно смотреть, это увлекательная дисциплина. Думаю, это позитивно для тенниса в целом. Надеемся, это не последний их совместный титул», — сказал Селиваненко «СЭ».

В финале турнира ATP в Мадриде в парном разряде на тай-брейке Рублев с Хачановым победили Рохана Бопанна и Мэттью Эбден (6:3, 3:6, 10:3).

Для пары Рублев — Хачанов это стал первый совместный титул ATP.