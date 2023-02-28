В ФТР прокомментировали поражение Хачанова на турнире в Дубае

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Карена Хачанова от Ботика ван де Зандсхульпа (Нидерланды) в первом круге на турнире АТР в Дубае.

«Уровень игроков тура очень высок, любой может обыграть любого. Ботик уже набрал опыт выступлений на самом высоком уровне, поэтому не думаю, что надо удивляться его результатам. Что же касается сегодняшней игры, то Ботик больше и создал, и реализовал брейк-пойнтов. Могла ли месячная пауза после Австралии повлиять на качество игры Карена? Карен взял паузу после Австралии, вопрос ее продолжительности — это наверняка сочетание объективных обстоятельств и планирования его команды. После перерыва все по разному втягиваются в турнирный ритм. Но на результат влияет не один конкретный фактор, а сочетание многих», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Хачанов уступил Ван де Зандсхульпу в двух сетах — 5:7, 2:6.