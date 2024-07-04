В Госдуме РФ заявили о готовности помочь Джоковичу в изучении русского языка

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на желание теннисиста Новака Джоковича выучить русский язык.

«Джокович любимый теннисист не только у себя на родине, но и в России. Все знают о его хорошем отношении к России, о дружеских отношениях с российскими спортсменами. Выучить русский для него будет не так сложно, так как наши языки очень похожи и вокруг него много друзей Россиян. Если у него будут какие-то сложности, любой из нас протянет руку помощи, чтобы помочь в русском языке», — сказал Свищев «СЭ».

Джокович ранее заявил о том, что хотел бы выучить русский язык. Он также рассказал, что хотел бы владеть китайским и «языками Дальнего Востока».

Константин Передерий