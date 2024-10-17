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Допинг

Сегодня, 17:38

В ITIA выступили с заявлением о допинг-деле Синнера

Руслан Минаев
Янник Синнер.
Фото AFP
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Генеральный директор Международного агентства честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус выступил с заявлением по допинговому делу итальянца Янника Синнера.

Он отметил, что ITIA действует одинаково в отношении всех игроков, независимо от их статуса.

«Мы понимаем, что иногда сложно понять различия в результатах или наличие несоответствий в процессе. Чтобы быть абсолютно ясным, процесс определяется Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговой программой. То, как в ITIA управляют делами, не меняется, независимо от статуса вовлеченного игрока», — цитирует Мурхауса пресс-служба ITIA.

Директор ITIA поделился мнением об апелляции ВАДА в отношении Синнера.

«В случае с Синнером мы понимаем, что в центре внимания апелляции находятся интерпретация и применение правил независимым трибуналом при определении уровня вины игрока, если таковой имеется, а не расследование фактов и научных данных ITIA», — отметил он.

Даррен Кэхилл, Янник Синнер и&nbsp;Джакомо Нальди. Бывший физиотерапевт Синнера сделал странные намеки в СМИ. Помог бы допинг первой ракетке мира?

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток. Позже Синнер уволил Нальди и тренера Умберто Феррару.

При этом в ВАДА рассчитывают добиваться дисквалификации итальянца сроком от одного до двух лет. Организация подала апелляцию в CAS на решение оправдать Синнера.

Теннис
Янник Синнер

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