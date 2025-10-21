Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

21 октября, 18:00

В Казахстане хотят получить лицензию для теннисных турниров категории ATP 500

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский сообщил «СЭ», что получение лицензии для турниров ATP 500 является для организации долгосрочной целью.

Сейчас ФТК имеет лицензию на турнир категории ATP 250.

— Теннисисты оставляют позитивные отзывы об Almaty Open. Даниил Медведев сказал, что турнир ближе к ATP 500. Есть ли задумка, чтобы вернуть в Казахстан турнир этой категории? Что для этого нужно сделать?

— На самом деле это долгосрочная цель, которая поставлена президентом нашей федерации. Два года назад проходил конкурс на получение апгрейда. Мы участвовали. У нас была сильная заявка. Но логистически для ATP приоритетными являются первые недели февраля, март, а также имелся провал в календаре во время летней сессии. В итоге апгрейд получила Доха. На мой взгляд, это было заслуженно. Шесть лет подряд они становились первыми в категории ATP 250. Мы с ними конкурировали. Также апгрейд достался Далласу, но у них имеются сложности с проведением турнира. Не совсем для этого подходит арена, и ATP не сильно довольна. Так что это потенциальный вариант для нас, чтобы с ними поменяться местами. Также Мюнхен получил ATP 500, поскольку нужен был турнир на траве.

Мы продолжаем работу. Есть вариант, чтобы попасть в следующую сессию апгрейдов, которая может быть через несколько лет. Еще возможность — приобрести другой турнир и привезти его в Казахстан. По всем направлениям работаем, тесно взаимодействуем с ATP. Предлагали отдать нашу лицензию ATP 250. В целом сейчас идет сокращение лицензий. Ассоциация их активно выкупает. Мы сказали, что готовы продать нашу лицензию, чтобы получить лицензию ATP 500.

— Вы на один год получали лицензию ATP 500 в Астане. Говорили, что хотите ее сохранить на постоянной основе. Что не получилось тогда?

— Мы получили эту лицензию, поскольку в тот момент уже приобрели ATP 250. Если ты являешься собственником турнира, то можешь претендовать на апгрейд. А так как Китай в то время не проводил никаких турниров, нам дали возможность принять соревнования у себя на одной неделе с турниром в Токио. Конечно, для нас это был шикарный опыт. Шесть игроков из топ-10 рейтинга в нем участвовали, включая Новака Джоковича, Карлоса Алькараса, Даниила Медведева. В целом экономическая модель намного интереснее. Ты больше зарабатываешь на телевизионных правах, у тебя гарантированно участвуют лучшие игроки. Открывается много возможностей. Нужно продолжать работать в этом направлении. Конечно, это сложная задача, которую не всем под силу решить. Но в свое время мы мечтали об ATP 250, а сейчас мы его владельцы. Так что, думаю, все возможно, — сказал Польский «СЭ».

С 11 по 19 октября в Алма-Аты прошел турнир ATP 250, победителем которого стал россиянин Даниил Медведев.

Юрий Польский.«Получили много заявок о переходе от российских игроков, в том числе из топ-100». Интервью теннисного чиновника из Казахстана

Telegram Дзен Max
Читайте также
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя