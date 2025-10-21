В Казахстане хотят получить лицензию для теннисных турниров категории ATP 500

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский сообщил «СЭ», что получение лицензии для турниров ATP 500 является для организации долгосрочной целью.

Сейчас ФТК имеет лицензию на турнир категории ATP 250.

— Теннисисты оставляют позитивные отзывы об Almaty Open. Даниил Медведев сказал, что турнир ближе к ATP 500. Есть ли задумка, чтобы вернуть в Казахстан турнир этой категории? Что для этого нужно сделать?

— На самом деле это долгосрочная цель, которая поставлена президентом нашей федерации. Два года назад проходил конкурс на получение апгрейда. Мы участвовали. У нас была сильная заявка. Но логистически для ATP приоритетными являются первые недели февраля, март, а также имелся провал в календаре во время летней сессии. В итоге апгрейд получила Доха. На мой взгляд, это было заслуженно. Шесть лет подряд они становились первыми в категории ATP 250. Мы с ними конкурировали. Также апгрейд достался Далласу, но у них имеются сложности с проведением турнира. Не совсем для этого подходит арена, и ATP не сильно довольна. Так что это потенциальный вариант для нас, чтобы с ними поменяться местами. Также Мюнхен получил ATP 500, поскольку нужен был турнир на траве.

Мы продолжаем работу. Есть вариант, чтобы попасть в следующую сессию апгрейдов, которая может быть через несколько лет. Еще возможность — приобрести другой турнир и привезти его в Казахстан. По всем направлениям работаем, тесно взаимодействуем с ATP. Предлагали отдать нашу лицензию ATP 250. В целом сейчас идет сокращение лицензий. Ассоциация их активно выкупает. Мы сказали, что готовы продать нашу лицензию, чтобы получить лицензию ATP 500.

— Вы на один год получали лицензию ATP 500 в Астане. Говорили, что хотите ее сохранить на постоянной основе. Что не получилось тогда?

— Мы получили эту лицензию, поскольку в тот момент уже приобрели ATP 250. Если ты являешься собственником турнира, то можешь претендовать на апгрейд. А так как Китай в то время не проводил никаких турниров, нам дали возможность принять соревнования у себя на одной неделе с турниром в Токио. Конечно, для нас это был шикарный опыт. Шесть игроков из топ-10 рейтинга в нем участвовали, включая Новака Джоковича, Карлоса Алькараса, Даниила Медведева. В целом экономическая модель намного интереснее. Ты больше зарабатываешь на телевизионных правах, у тебя гарантированно участвуют лучшие игроки. Открывается много возможностей. Нужно продолжать работать в этом направлении. Конечно, это сложная задача, которую не всем под силу решить. Но в свое время мы мечтали об ATP 250, а сейчас мы его владельцы. Так что, думаю, все возможно, — сказал Польский «СЭ».

С 11 по 19 октября в Алма-Аты прошел турнир ATP 250, победителем которого стал россиянин Даниил Медведев.